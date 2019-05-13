ملخص أحداث الحلقة الثامنة من مسلسل "الكاتب"
شهدت ثامن حلقات مسلسل "الكاتب" ضرب "يزن" ابن الكاتب "يونس جبران"، والذي يجسد دوره في المسلسل الفنان السوري باسل خياط، زميله في المدرسة، بعدما اتهم والده بأنه قتال قتلة على خلفية اتهامه في قضية مقتل الممثلة الشابة تمارا.
وألقت الشرطة القبض على عصابة قامت قتلت فتاة في الخامسة عشر من عمرها بنفس الطريقة التي قُتلت بها تمارا، وذلك ضمن أحداث الحلقة الثامنة من المسلسل.
وطالب الكاتب يونس جبران من "أبو سعيد" صاحب دار النشر التي تطرح أعماله، أن يوفر له تحري خاص ليراقب شبح يهدده، لم يتعرف على هويته بعد.
وأوضح "جبران" ل"أبو سعيد" أن سيضع قائمة بمن يشك بهم ليراقبهم التحري للتعرف على مين يقف وراء تهديده بصور وفيديوهات له.
بدوره، طالب "أبو سعيد" من الصحافي رائد أن يعمل تحري خاص ل"يونس جيران"، بعدما أبدى إعجابه بقدرته على الوصول للمعلومات.
وعرض "شادي" على المخرج "روني" أول فصل من مسرحيته "طفلتي المدللة"، وطالبه بإبداء رأيه فيها حتى يواصل العمل عليها، واستعاد "جبران" تفاصيل لقائه ب"تمارا".
وهددت "جيهان" "جبران" في بيته، وطالبته بتحديد وقت لإعلان علاقتهم أمام الجميع، وإلا ستفضح كل شيء تعرفه عنه، وانتهت أحداث الحلقة بلقائهما معًا ورفضه تهديداته لها وإهانتها.
مسلسل "الكاتب" تأليف ريم حنا وإخراج رامي حنا، وانتاج شركة إيجل فيلمز جمال سنان، ويلعب بطولته الفنان السوري باسل خياط، والفنانة اللبنانية دانيلا رحمة، وندى أبوفرحات.