ملخص أحداث الحلقة الثامنة من مسلسل "الكاتب"

شهدت ثامن حلقات مسلسل "الكاتب" ضرب "يزن" ابن الكاتب "يونس جبران"، والذي يجسد دوره في المسلسل الفنان السوري باسل خياط، زميله في المدرسة، بعدما اتهم والده بأنه قتال قتلة على خلفية اتهامه في قضية مقتل الممثلة الشابة تمارا.









وألقت الشرطة القبض على عصابة قامت قتلت فتاة في الخامسة عشر من عمرها بنفس الطريقة التي قُتلت بها تمارا، وذلك ضمن أحداث الحلقة الثامنة من المسلسل.







