تحارب البطالة.. "منطقة أسوان الحرة" تضع مصر على طريق الازدهار الاقتصادي

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قراراً يقضي بإنشاء منطقة حرة عامة تقع غرب مدينة أسوان الجديدة، وذلك على مساحة 187 فداناً، الواقعة داخل كردون المدينة والمطلة على طريق القاهرة - أسوان الصحراوي الغربي.

ونص القرار، أن تكون حدود المنطقة الحرة وإحداثياتها كما يلى: حد بحريّ منكسر بطول إجمالي 1065م.ط، يفصل الموقع عن حرم الطريق الواصل من طريق القاهرة – أسوان الغربيّ إلى محطة معالجة الصرف الصحيّ غرب مدينة أسوان الجديدة، فى حين أن الحد الجنوبيّ عبارة عن أرضٍ فضاء تفصل الموقع عن الحد الجنوبيّ لكردون مدينة أسوان الجديدة بطول إجمالي من الشرق للغرب 1405 م. ط.

وجاء فى نص القرار أيضاً، أن الحد الشرقيّ مائل من اتجاه شمال غرب إلى جنوب شرق بطول 750 م.ط، ويفصل الموقع عن خط حرم خطى كهرباء الجهد الفائق، بينما الحد الغربى عبارة عن أرض فضاء مخصصة أرض للمعارض، طبقاً للمخطط الاستراتيجي لمدينة أسوان الجديدة بطول 550 م.ط.

محاربة البطالة

قال الدكتور رشاد عبده خبير الإقتصادي، إن قرار بإنشاء منطقة حرة عامة تقع غرب مدينة أسوان الجديدة قرار جيد، ويقضي علي البطالة ويخلق فرص عمل في محافظة أسوان .

أضاف عبده لـ"الفجر"، أن المنطقة الحرة بأسوان ترفع الناتج المحلي، وتحقق قيمة اقتصادية، كما أن اسوان كمحافظة مجهزة لإنشاء منطقة صناعية لإمتلاكها محطات طاقة شمسية ضخمة، كما تخلق المنطقة الحرة فرص كبيرة لمشروعات استثمارية .

دور الدولة

أوضح عبده، أن مشروعات الاستثمارية في المنطقة ستكون متروكة للقطاع الخاص يحدد نوعيتها وفق لاحتياجات السوق، مضيفا أن دور الدولة يقتصر علي تذليل العقبات لرجال الأعمال "التصاريح القانونية" وتوفير بنية تحتية مناسبة وشبكة الطرق المناسبة .

أكد عبده، أن مصر تملك فرص كبيرة لاستثمار بسبب امتلاكها لقناة السويس ونهر النيل، كما أن مصر منفذ للسوق الافريقية " مصر بلد كبير، وتملك فرصة كبيرة لاستثمار".

معفاة من الجمارك

من جانبه، يري الدكتور صلاح الدين فهمي استاذ اقتصاد جامعة الأزهر، إن التعامل مع مناطق الحرة يكون مختلف لان المنطقة الحرة تفرض الجمارك علي التجارة الداخلية داخل مصر، أما التجارة والاستيراد والتصدير خارج مصر تكون معفاة، "لو حد دخل حاجة من محافظة أسوان إلى اسكندرية يدفع جمارك ولكن لو دخل بضائع من أسوان للسودان أو أثيوبيا تكون معفاة من الجمارك للتشجيع التجارة والاستثمار".

مدخل لإفريقيا

أكد صلاح الدين فهمي لـ"الفجر"، أن اختيار أسوان كمكان لإنشاء منطقة حرة ليس عشوائيا، لكن أسوان جنوب مصر وهي مدخل مصر للوصول للسوق الأفريقي في السودان وأثيوبيا" أسوان أقرب لافريقيا " .

أضاف فهمي، أن أسوان ستصبح مدنية التصدير وغزو السوق الأفريقي وتحقيق نمو اقتصادي، والانطلاق منها لأفريقيا، كما أن مصر نجحت في تحقيق اكتفاء ذاتي من كهرباء وتسعي لتصدير كهرباء لأفريقيا، وهو يجعل أسوان محطة كبيرة للتصدير وخاصة مع امتلاكها لمحطات الطاقة الشمسية .

تنمية الصعيد

يوضح صلاح الدين فهمي، أن الدولة تسعي لتنمية الصعيد لتحقيق تنمية خارج القاهرة والعاصمة الإدارية لان جنوب مصر يحتاج تنمية ومجهود أكبر، مضيفا أن هذا القرار يحول أسوان من محافظة أثرية إلي دولة أثرية صناعية تجارية سياحية .

أشار فهمي ، أن دور الدولة هو تطوير البنية التحتية وتوفير الكهرباء وشبكات الطرق و شبكات الانترنت، قد بدأت الدولة في إنشاء أكبر شبكة طرق حديثة، وتسعي الدولة لتدشين خط سكك حديد من القاهرة لأسوان ضمن مشروع" القاهرة -كيب تاون ".

اضاف فهمي، أن مشروع كيب تاون سيخدم مشروع المنطقة الحرة بأسوان لانه يربط كل أفريقيا ببعضها بخطوط سكة حديد، وتتولى كل دولة افريقيا انشاء خطوط سكك الحديدية بمعيار دولية بدعم من أمريكا والبنك الدولي لتحقيق الاستثمار والتعاون الاقتصادي بين أفريقيا ، كما أن مبادرة الحزام والطريق الصينية ستساهم بشكل كبير في دفع منطقة الحرة بأسوان لان البضائع ستاتي من آسيا والصين إلى أوروبا عن طريق مصر .