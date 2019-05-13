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بوطيب يواصل برنامجه التأهيلي في الزمالك

الإثنين 13/مايو/2019 - 10:53 م
بوطيب يواصل برنامجه التأهيلي في الزمالك
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أحمد الهواري ورامي بشاي
 
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يواصل المغربي خالد بوطيب مهاجم فريق الكرة الأول بنادي الزمالك خوض برنامجه التأهيلي بالكرة، وذلك على هامش التدريبات المقامة حاليا على ملعب النادي تحت إشراف 


الجهاز الطبي بالفريق من أجل التعافي من الإصابة التى يعاني منها.


كما قرر الجهاز الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك بقيادة السويسري كريستيان جروس المدير الفني للفريق، منح اللاعبين راحة من التدريبات غدا الثلاثاء.


ومن المقرر أن يستأنف الزمالك تدريباته الأربعاء المقبل استعدادا لمواجهة فريق نهضة بركان المغربي.


ويستعد الزمالك لمواجهة نهضة بركان المغربي في ذهاب نهائي الكونفيدرالية الإفريقية الأحد المقبل في المغرب.

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