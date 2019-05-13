تهديد بقنبلة في قصر الرئيس الأرجنتيني
الإثنين 13/مايو/2019 - 11:01 م
وكالات
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قال مسؤول في المكتب الصحفي الرئاسي بالأرجنتين، إن قوات الجيش والشرطة الاتحادية هرعت اليوم (الاثنين)، للتصدي لتحذير من وجود قنبلة بقصر الرئاسة في بوينس أيرس أثناء وجود الرئيس موريسيو ماكري هناك، وذلك بعد ساعات فقط من اعتقال رجل أثناء محاولته دخول المبنى وبحوزته مسدساً.
وقال مكتب الرئيس الأرجنتيني في بيان منفصل، إن التحذير من وجود قنبلة جاء بعد ساعات من إلقاء القبض على رجل بحوزته مسدساً زعم أنه على موعد مع الرئيس طالبا مقابلته.
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