الانتهاء من تسجيل ألبوم "عرب زايد" وطرحه بالأسواق قريبًا (صور)
الإثنين 13/مايو/2019 - 10:58 م
الفجر الفني
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تجرى أعمال التسجيل على قدم وساق في خمسة دول عربية للانتهاء من ألبوم "عرب زايد - النسخة الأولى" من إنتاج شركة زايد ميديا بروداكشن استعدادًا لطرحه على جميع شبكات المحمول بعيد الفطر المبارك عبر شركة أربو بلاس، قبل طرح السي دي بالأسواق العربية.
وانتهى نجم الألبوم الفنان التونسي محمد الجبالي من تسجيل أغنية دراما ليساهم في تقديم المواهب العربية المشاركة بالألبوم.
وكشف المنتج ياسر زايد المدير التنفيذي للشركة أن المشاركين بالألبوم من خمسة دول عربية هي مصر ولبنان وتونس والجزائر والمغرب، وقد تم الإنتهاء من تسجيل أغاني الفنانة المصرية "حنان عطية" ونجمة الشركة المطربة التونسية تقوى الجيناوي، والتونسية رحمة بوعلي، والتونسي محمد الدالي، والمغربية ميريام حسبي.
يذكر أن "زايد ميديا" تراهن على المطربة التونسية "تقوى الجيناوي" بعد توقيع تعاقد إنتاج عدد ٣ ألبومات غنائية معها، تم الإنتهاء بالفعل من اختيار كامل أغاني الألبوم الأول وانتهت من تسجيل أحد هذه الأغاني من كلمات هاني الصغير و ألحان وتوزيع الموسيقار الراحل خالد البكري، على أن يستكمل تسجيل الأغاني منتصف الشهر القادم وسيتم تصوير أغنيتين منهم، و طرح الألبوم خلال شهر سبتمبر المقبل.
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