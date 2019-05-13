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تدريبات استشفائية لنجوم الأهلي في مران اليوم

الإثنين 13/مايو/2019 - 10:56 م
تدريبات استشفائية لنجوم الأهلي في مران اليوم
مران الاهلي
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علي نبوي ومحمد الصو
 
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خاض لاعبو الأهلي الذين شاركوا في المباراة الماضية أمام سموحة تدريبات استشفائية على هامش المران الجماعي للفريق الأحمر اليوم الاثنين، والمقام على ستاد مختار التتش بمقر الجزيرة.

وأدى لاعبو الفريق الأحمر تدريباتهم الاستشفائية بالجري حول الملعب، وتدريبات داخل صالة الجيمانزيوم.

واستأنف الأهلي تدريباته مساء اليوم عقب الراحة التي حصل عليها الفريق لمدة ٢٤ ساعة بعد الفوز على سموحة أول أمس بهدف نظيف.

ويستعد الأهلي لمواجهة إنبي يوم الخميس المقبل على ستاد بتروسبورت في مباراة مؤجلة من الجولة الثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز.

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