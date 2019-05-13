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تدريبات بدنية لثنائي الأهلي قبل في مران اليوم

الإثنين 13/مايو/2019 - 10:53 م
تدريبات بدنية لثنائي الأهلي قبل في مران اليوم
الاهلي
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علي نبوي ومحمد الصو
 
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حرص وليد سليمان وعمرو جمال، ثنائي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على أداء جانب من التدريبات البدنية والجري حول الملعب على هامش المران الجماعي للفريق الذى أقيم مساء اليوم، الاثنين، على ملعب التتش بالجزيرة.

واكتفى الثنائي بأداء جانب من التدريبات البدنية والتأهيل تحت إشراف طارق عبد العزيز، أخصائي التأهيل بالفريق.

ويؤدي عمرو جمال برنامجه التأهيلي للاستشفاء من إصابته بشد في العضلة الأمامية، بينما يؤدي سليمان برنامجًا استشفائيًا بعد المشاركة في مباراة سموحة الأخيرة بالدوري الممتاز.

ويستعد الأهلي لمواجهة إنبي في العاشرة من مساء الخميس المقبل على ملعب بتروسبورت. وذلك، ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.

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