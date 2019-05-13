لاسارتي يعقد جلسة خاصة مع نجوم الأهلي الكبار

حرص مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على عقد جلسة خاصة مع كبار الفريق الأحمر على هامش المران الجماعي اليوم الاثنين والمقام على ستاد مختار التتش بمثر الجزيرة.





وطالب لاسارتي من اللاعبين الكبار وهو حسام عاشور وشريف إكرامي ومحمد الشناوي وأحمد فتحي، بضرورة تحفيز زملائهم في الفترة المقبلة، خاصة وأن الفريق مقبل على ٤ مباريات قوية ببطولة الدوري ويحتاج للفوز فيها لحصد اللقب للموسم الرابع على التوالي.





واستأنف الأهلي تدريباته مساء اليوم عقب الراحة التي حصل عليها الفريق لمدة ٢٤ ساعة بعد الفوز على سموحة أول أمس بهدف نظيف.





ويستعد الأهلي لمواجهة إنبي يوم الخميس المقبل على ستاد بتروسبورت في مباراة مؤجلة من الجولة الثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز.



