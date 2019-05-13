تفاصيل جلسة عبد الحفيظ مع لاسارتي

عقد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، جلسة خاصة مع مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق الأحمر على هامش المران الجماعي اليوم الاثنين، والمقام على ستاد مختار التتش بمقر الجزيرة.





وتطرق عبد الحفيظ خلال هذه الجلسة للحديث مع المدرب الأوروجوياني حول المرحلة المقبلة، والتي سيخوض فيها الفريق مباريات هامة في بطولة الدوري الممتاز.





واستأنف الأهلي تدريباته مساء اليوم عقب الراحة التي حصل عليها الفريق لمدة ٢٤ ساعة بعد الفوز على سموحة أول أمس بهدف نظيف.





ويستعد الأهلي لمواجهة إنبي يوم الخميس المقبل على ستاد بتروسبورت في مباراة مؤجلة من الجولة الثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز.



