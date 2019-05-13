محافظ البحيرة يفتتح أولى فعاليات ليالي رمضان بمكتبة دمنهور (صور)

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افتتح قبل قليل، اللواء هشام أمنه محافظ البحيرة، فعاليات أولي حفلات ليالي الخيمة الرمضانية، التي تنظمها مكتبة مصر العامة بدمنهور، بالتعاون مع فرع ثقافة البحيرة التابع لإقليم غرب ووسط الدلتا الثقافى، وذلك بالمسرح الروماني بمقر المكتبة، وتستمر لمدة 10 أيام متتالية.



يبدأ برنامج اليوم الأول لافتتاح ليالي رمضان بمكتبة دمنهور، بعرض صوفي مولوي، يليه فرقة أوبرا عربي للمسرح الغنائي "رمضان ٨٠-٩٠"، ثم المنشد أحمد صلاح رياض، كما سيتم افتتاح معرض للفن التشكيلي لفناني البحيرة بعنوان "انتماء" بالاشتراك مع مؤسسة دمنهور الثقافية، كما سيتم عقد مجموعة من الورش للأشغال اليدوية للأطفال وحرق الجلد الطبيعي وفوم وكانسون ورسم وتلوين.



جدير بالذكر أن ليالي الخيمة الرمضانية ستشهد عرض مجموعة من الفقرات الفنية والاستعراضية والثقافية علي مدار العشرة أيام، بالإضافة إلي ورش وابتهالات دينية ومسابقات ثقافية، بالإضافة إلى الاحتفالات التي تقام بجميع القصور والمواقع الثقافية التابعة لفرع ثقافة البحيرة بمحافظة البحيرة، والتي تتضمن العديد من الفعاليات منها الندوات والمحاضرات حول مظاهر الاحتفال بالشهر الفضيل والأمسيات الشعرية والأدبية والمسابقات الثقافية وتوزيع جوائز والابتهالات الدينية والعروض الفنية المختلفة لفرق الإنشاد الدينى والموسيقى العربية والفنون الشعبية والتنورة وكورال الأطفال والورش الفنية المختلفة، وتقام على هامش الاحتفالات ورش فنية لإبداعات الموهوبين من الأطفال وذوى الاحتياجات الخاصة لعمل زينة رمضان بالخامات المختلفة وفانوس رمضان ومسابقات ثقافية.