نشرة أخبار منتصف الليل.. وزير الآثار يلتقي برئيس موازنة البوندستاج الألماني

توالت الأخبار على صعيد مصر والعالم، خلال الفترة الماضية، لذا تقدم "الفجر"، لقرائه خدمة التعرف على أبرز الأحداث، في شتى المجالات، من بينها الجيش الليبي يحبط هجوما للمليشيات ويقبض على اثنين من عناصرها بطرابلس، ووزير الآثار يلتقى برئيس موازنة البوندستاج الألماني.

وزير الآثار يلتقى برئيس موازنة البوندستاج الألماني

التقى الدكتور خالد العنانى وزير الآثار بـ بيتر بورنجر، رئيس لجنة الموازنة بالبوندستاج الألماني، في حضور الدكتور بدر عبد العاطى سفير مصر بالعاصمة الألمانية برلين.

وزيرا البيئة والرياضة يشاركان في إفطار حزب الحرية المصري

نظم حزب الحرية المصري، برئاسة الدكتور صلاح حسب الله، حفل إفطاره السنوي، اليوم الإثنين، بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة.

واشنطن تعلق على هجوم استهدف 4 سفن قبالة الإمارات

قالت وزارة الطاقة الأمريكية اليوم الاثنين إنها واثقة من أن أسواق النفط العالمية تتلقى إمدادات كافية، بعد عمليات التخريب التي تعرضت لها أربع سفن قبالة سواحل الإمارات العربية المتحدة أمس الأحد، من بينها ناقلتان نفطيتان من السعودية.

الجيش الليبي يحبط هجوما للمليشيات ويقبض على اثنين من عناصرها بطرابلس

أحبط الجيش الوطني الليبي، الإثنين، عملية التفاف على قواته نفذتها المليشيات الإرهابية خلف معسكر اليرموك جنوبي العاصمة طرابلس.

أمير الكويت يدين تعرض السفن قرب المياه الإقليمية الإماراتية لعمل تخريبي

أدان أمير الكويت، صباح الأحمد الجابر، اليوم الإثنين، باتصال هاتفي مع ولي عهد أبوظبي، محمد بن زايد بن سلطان، العمل التخريبي للسفن قبالة الفجيرة.