بولونيا ينعش آماله في البقاء بالكالتشيو

أنعش بولونيا حظوظه في البقاء ببطولة الدوري الإيطالي، بعدما حقق فوزاً كبيراً 4-1 على ضيفه بارما، اليوم الإثنين، في الجولة 32 للمسابقة.





ارتفع رصيد بولونيا الذي حقق انتصاره الأكبر في المسابقة هذا الموسم إلى 40 نقطة، ليرتقي إلى المركز 13، بفارق 5 نقاط أمام مراكز الهبوط، قبل جولتين على نهاية المسابقة.





في المقابل تجمد رصيد بارما الذي لم يحقق أي انتصار منذ 9 مارس الماضي، عند 38 نقطة في المركز 15، ليواصل الدخول في دائرة الخطر.





وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي دون أهداف، قبل أن يبادر ريكاردو أورسوليني بالتسجيل لمصلحة بولونيا في الدقيقة 51.





وأضاف إيريك بولغار الهدف الثاني لبولونيا في الدقيقة 59، قبل أن تتضاعف معاناة بارما، الذي اضطر للعب بـ10 لاعبين عقب طرد لاعبه برونو ألفيس في الدقيقة 62 لحصوله على إنذارين.





واستغل بولونيا النقص العددي في صفوف منافسه، ليضيف ليانكو إيفانجليستا فوغنوفيتش الهدف الثالث في الدقيقة 72، فيما قلص روبيرتو إنغليسي الفارق، بتسجيله هدف بارما الوحيد في الدقيقة 81.





وجاء الهدف الرابع لبولونيا عبر النيران الصديقة، بعدما أحرز لاعب بارما فرانسيسكو سبيرالتا، هدفاً بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 85.



