مانشستر سيتي يحدد مصير اليونايتد في اليوروباليج

أصبح مصير فريق مانشستر يونايتد في بطولة الدوري الأوروبي بالموسم القادم، متوقفا على نهائي كأس الإتحاد الإنجليزي، والذي سيجمع بين فريقي مانشستر سيتي، وواتفورد.









حيث سيلتقي مانشستر سيتي، ضد فريق واتفورد يوم السبت القادم على ملعب ويمبلي، في إطار منافسات نهائي بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي.









حيث في حال حقق مانشستر سيتي كأس الإتحاد، فسوف يشارك مانشستر يونايتد بشكل مُباشر في بطولة اليوروباليج، ويشارط ولفرهامبتون (سابع الدوري) في ملحق البطولة.









بينما في حال حقق واتفورد كأس الإتحاد، فسوف يشارك بشكل مُباشر لليوروباليج، ويلجأ مانشستر يونايتد للمشاركة في ملحق الدوري الأوروبي، وعدم المشاركة بشكل مباشر في البطولة الأوروبية.



