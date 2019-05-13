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مسلسلات رمضان 2019.. موعد عرض الحلقة الجديدة من "سوبر ميرو"

الإثنين 13/مايو/2019 - 09:35 م
مسلسلات رمضان 2019.. موعد عرض الحلقة الجديدة من سوبر ميرو
سوبر ميرو
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الفجر الفني
 
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تعرض قناة TeN مسلسل "سوبر ميرو"، بطولة الفنانة إيمي سمير غانم والفنان حمدي الميرغني رمضان المقبل.

وتجسد الفنانة إيمي سمير غانم شخصية طاميرة البطلة الخارقة وتعمل صحفية في إحدى المجلات الصحفية، وتمر بالعديد من المواقف الكوميدية.

مسلسل "سوبر ميرو" تأليف محمد محمدي وأحمد محيي، وإخراج وليد الحلفاوي، وبطولة إيمي سمير غانم مع عدد من النجوم أبرزهم حمدي الميرغني وبيومي فؤاد ومحمد ثروت، وملك قورة ومحمد محمود وأحمد سلطان، وبالاشتراك مع النجم الكبير سمير غانم.

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