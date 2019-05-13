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مقتل عناصر حوثية في غارات للتحالف شمال الضالع

الإثنين 13/مايو/2019 - 09:32 م
مقتل عناصر حوثية في غارات للتحالف شمال الضالع
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وكالات
 
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شنت مقاتلات تحالف دعم الشرعية في اليمن، اليوم الاثنين، غارات جوية على تجمعات وتحركات لمليشيا الحوثي الانقلابية في محافظة الضالع جنوب اليمن.

واستهدفت الغارات تجمعات وتعزيزات لمليشيا الحوثي الانقلابية غرب مديرية قعطبة شمالي المحافظة، ما أسفر عن مقتل وجرح عدد من عناصر مليشيا الحوثي الانقلابية، وتدمير أسلحة وأطقم تابعة لها.

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