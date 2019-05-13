تراجع حاد في أسعار النفط عند تسوية تعاملات اليوم الإثنين

سجلت أسعار النفط أدني مستوي في 6 أسابيع عند تسوية تعاملات اليوم الإثنين، مع تزايد حدة التوترات التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم.





وتراجع الخام مع خسائر حادة للأسهم الأمريكية حيث فقد "داو جونز" أكثر من 700 نقطة خلال التعاملات على خلفية اعتزام الصين زيادة التعريفات ضد واردات أمريكية إلى 25 بالمئة بداية من 1 يونيو المقبل.





وحدث التصعيد التجاري بين واشنطن وبكين يوم الجمعة الماضية بعد أن زادت الولايات المتحدة التعريفات على سلع صينية بقيمة 200 مليار دولار لتصبح 25 بالمئة بدلاً من 10 بالمئة سابقة.





وكانت أسعار الذهب الأسود قد ارتفعت بأكثر من 2 بالمئة في وقت سابق من التعاملات بعدما أعلنت السعودية اليوم أن ناقلتين للنفط تعرضتا لهجوم تخريبي في المياه الإقليمية لدولة الإمارات، ما أثار المخاوف بشأن احتمالية تأثر الإمدادات بالتوترات في الشرق الأوسط.





وعند التسوية، هبط سعر العقود المستقبلية لخام نايمكس الأمريكي تسليم شهر يونيو بنحو 1 بالمئة عند مستوى 61.04 دولار للبرميل، وهو أدنى مستوى منذ 29 مارس الماضي بعد أن كان مرتفعاً عند 63.33 دولار للبرميل خلال الجلسة.





وبحلول الساعة 6:40 مساءً بتوقيت جرينتش، تراجع سعر العقود الآجلة لخام برنت تسليم شهر يوليو بنسبة تزيد عن 0.5 بالمئة ليصل إلى 70.29 دولار للبرميل، بعد أن سجل مستوى 72.58 دولار للبرميل في وقت سابق من التعاملات.