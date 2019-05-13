تعرف على تفاصيل موت شقيقة أحمد السقا في الحلقة الثامنه من ولد الغلابة

انتهت منذ قليل الحلقة الثامنة من مسلسل "ولد الغلابة"، بطولة أحمد السقا، المذاع على قناة MBC مصر.

بدأت الحلقة باعتراف "قمر"، ريم سامي، وهى شقيقة عيسي الصغيره، بالزواج من "ضاحي" فى السر، وقيام "حمزة"، كريم عفيفي، بالتعدي عليها بالضرب مما جعل "عيسي" أحمد السقا، أن يدافع عنها.

وتذهب "قمر"، هى وشقيقتها" صفية"، إنجى المقدم، لضاحي، لتكشف لها إنه يستغلها فى الإنتقام منها ومن "عيسي"، وبالفعل أكد "ضاحي لـ"قمر"، إنه لم يحبها وزوجه منها رغبة فى الانتقام من "عيسي"، ليأتي "عامر وهى شخصية أحمد ماجد، زوج "صفية"، ويكشف ضاحي لهم أن "عيسي"، يتاجر معه فى المخدرات.









وفى مشهد ملئ بالحسرة والبكاء، معرفة "عيسي"، قتل "حمزة"، كريم عفيفي، لشقيقته الصغيره "قمر".









جدير بالذكر أن "ولد الغلابة"، بطولة أحمد السقا، محمد ممدوح تايسون، مي عمر، إنجي المقدم، هبة مجدي، إدوارد، كريم عفيفي، هادي الجيار، صفاء الطوخي، مجدى بدر، وآخرون، ومن تأليف أيمن سلامة، وإخراج محمد سامي.