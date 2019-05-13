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تعرف على إجراءات القبول في "البورد المصري" ومواعيد التسجيل

الإثنين 13/مايو/2019 - 09:08 م
تعرف على إجراءات القبول في البورد المصري ومواعيد التسجيل
صورة أرشيفية
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البورد المصري، هى شهادة مهنية إكلينيكية فى التخصصات الطبية وفقا لبرنامج تدريبي يضمن أفضل تدريب عملي لأطباء البورد المصري.

إجراءات القبول في برنامج البورد المصري
- تقدم طلبات الالتحاق لبرامج البورد المصري إلى إدارة القبول والتسجيل للمفاضلة بين المتقدمين وفقا للمعايير المحددة مسبقا من اللجنة العلمية المركزية للبورد ضمن الجدول الزمني المعلن لبوابة القبول الإلكترونية.

- تقوم إدارة القبول والتسجيل بتحديد العدد المطلوب للإلتحاق بالبرنامج وفقا لإجمالي الطاقة الإستيعابية بالمنطقة بناء على ما يرد إليها من اللجان العلمية المتخصصة وبالتنسيق مع اللجنة العلمية المركزية للإعتماد.

- يتم الإنتهاء من جميع إجراءات القبول قبل شهرين على الأقل من تاريخ بداية البرنامج التدريبي.

- يعد إشعار القبول معيارا عن السنة ذاتها ولا يتم ترحيلٌه إلى سنوات تالية.

- يلزم المتقدم للهيئة بتقديم طلبه من خلال البوابة الإلكترونيةٌ للهيئة وفقا للآليات المتبعة لديها.

- يجوز للمتقدم التظلم من نتيجة القبول أو التوزيع بمستشفيات البورد وذلك بتقديم تظلم خلال الفترة المحددة لقبول التظلمات.

مواعيد التسجيل
- يفتح باب التسجيل مرتين سنويًا (يونيو ويوليو – يناير وفبراير).
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