تعرف على إجراءات القبول في "البورد المصري" ومواعيد التسجيل

البورد المصري، هى شهادة مهنية إكلينيكية فى التخصصات الطبية وفقا لبرنامج تدريبي يضمن أفضل تدريب عملي لأطباء البورد المصري.





إجراءات القبول في برنامج البورد المصري

- تقدم طلبات الالتحاق لبرامج البورد المصري إلى إدارة القبول والتسجيل للمفاضلة بين المتقدمين وفقا للمعايير المحددة مسبقا من اللجنة العلمية المركزية للبورد ضمن الجدول الزمني المعلن لبوابة القبول الإلكترونية.





- تقوم إدارة القبول والتسجيل بتحديد العدد المطلوب للإلتحاق بالبرنامج وفقا لإجمالي الطاقة الإستيعابية بالمنطقة بناء على ما يرد إليها من اللجان العلمية المتخصصة وبالتنسيق مع اللجنة العلمية المركزية للإعتماد.





- يتم الإنتهاء من جميع إجراءات القبول قبل شهرين على الأقل من تاريخ بداية البرنامج التدريبي.





- يعد إشعار القبول معيارا عن السنة ذاتها ولا يتم ترحيلٌه إلى سنوات تالية.





- يلزم المتقدم للهيئة بتقديم طلبه من خلال البوابة الإلكترونيةٌ للهيئة وفقا للآليات المتبعة لديها.





- يجوز للمتقدم التظلم من نتيجة القبول أو التوزيع بمستشفيات البورد وذلك بتقديم تظلم خلال الفترة المحددة لقبول التظلمات.



