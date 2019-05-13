"المسماري": تركيا متورطة في دعم وتدريب الميليشيات في طرابلس
الإثنين 13/مايو/2019 - 09:22 م
وكالات
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قال المتحدث باسم الجيش الليبي اللواء أحمد المسماري، إن تركيا متورطة في دعم وتدريب الميليشيات التي تواجه قوات الجيش في طرابلس.
وأضاف المسماري، في مؤتمر صحفي الاثنين، أن هناك أسلحة إيرانية وصلت إلى الميليشيات التي تتحدى قوات الجيش الليبي.
وتابع: "نقاتل ميليشيات إجرامية تتاجر بالبشر وتراهن على عدم استقرار ليبيا، وما يؤخر المعارك في طرابلس هو حرصنا على حماية المدنيين".
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