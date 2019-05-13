ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

"المسماري": تركيا متورطة في دعم وتدريب الميليشيات في طرابلس

الإثنين 13/مايو/2019 - 09:22 م
المسماري: تركيا متورطة في دعم وتدريب الميليشيات في طرابلس
أحمد المسماري
Advertisements
طباعة
وكالات
 
Advertisements
قال المتحدث باسم الجيش الليبي اللواء أحمد المسماري، إن تركيا متورطة في دعم وتدريب الميليشيات التي تواجه قوات الجيش في طرابلس.

وأضاف المسماري، في مؤتمر صحفي الاثنين، أن هناك أسلحة إيرانية وصلت إلى الميليشيات التي تتحدى قوات الجيش الليبي.

وتابع: "نقاتل ميليشيات إجرامية تتاجر بالبشر وتراهن على عدم استقرار ليبيا، وما يؤخر المعارك في طرابلس هو حرصنا على حماية المدنيين".
Advertisements
المزيد عن: ليبيا طرابلس دعم تركيا المليشيات المسماري
طباعة
موضوعات ذات صلة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري الإيطالي
انتر ميلان
0
x
21:00
0
كييفو فيرونا