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خاص - مفاجأة حول لحاق حارس الزمالك بنهائي الكونفدرالية

الإثنين 13/مايو/2019 - 09:11 م
خاص - مفاجأة حول لحاق حارس الزمالك بنهائي الكونفدرالية
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أحمد الهواري
 
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كشف عماد السيد حارس مرمي فريق الزمالك عن مفاجأة بشأن لحاقه بالمشاركة أمام نهضة بركان في ذهاب نهائي بطولة الكونفدرالية.


ويستعد الزمالك لمواجهة نهضة بركان يوم الأحد المقبل في ذهاب نهائي بطولة الكونفدرالية في المغرب.


واكد عماد السيد في تصريحات خاصة لـ"الفجر الرياضي"، على أنه خضع لعملية تحت إشراف الدكتور مصطفي محمود والذي سبق وقام بإجراء عملية جراحية للحارس الأساسي جنش.


واشار حارس الزمالك إلى أن الطبيب قام بفتح يده عن طريق الليزر ورد الكسر دون استخدام شريحة أو مسامير، وقام بوضع يده في الجبيرة وسيقوم بفكها بعد 3 أيام على أن يقوم بربط يده موضع الكسر ووضعها في جبيرة خفيفة.


وقد يتواجد بنسبة كبيرة عماد السيد على مقاعد البدلاء في لقاء نهضة بركان المغربي في ذهاب نهائي الكونفدرالية المقرر له الأحد المقبل في المغرب.


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