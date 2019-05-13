تحديث iOS 12.3 يصل للمستخدمين مع مميزات جديدة

أعلنت شركة آبل عن إطلاقها التحديث الجديد من نظام iOS مع إضافات جديدة بنسخته iOS 12.3 حيث حمل تغيرات ركزت على تطبيق Apple TV وتصميمه المعاد كليًا قبيل وصول خدمة بث المحتوى المرئي التي أعلنت عنها الشركة Apple TV+.





وبجانب تحديث iOS 12.3 فإن آبل قدمت تحديثًا لساعتها الذكية بنسخته tvOS 12.3، وكذلك حدثت نظام أجهزة حاسوبها إلى نسخة macOS 10.14.5. وسيتمكن المستخدمين من الاستمتاع بتجربة تطبيق Apple TV الجديد بمجرد تحديث أنظمة أجهزتهم. كما يمكن الاستمتاع بالتطبيق على أجهزة التلفزيون الذكية التي تتمتع بتحديث AirPlay 2 لا سيما أجهزة سامسونج 2018 و2019.



