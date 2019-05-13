وكيل صحة الإسكندرية: 329 ألف جنيه قيمة تبرعات المجتمع المدني لمستشفى أبوقير العام

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قال الدكتور علاء عثمان، وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، أن متبرعين من المجتمع المدنى قدموا تبرعات لمستشفى أبو قير العام عبارة عن ماكينة غسيل كلوى و7 كراسى لمرضى الغسيل الكلوى وجهاز لامينار فلو بقيمة اجمالية 329 ألف جنيه.



من جانبه قال الدكنور أحمد إبراهيم، مدير مستشفى أبو قير العام، أن ماكينة الغسيل الكلوى تم تشغيلها بالفعل صباح اليوم لتساهم فى خدمة مرضى الفشل الكلوى وزيادة سعة وحدة الغسيل الكلوى بالمستشفى ويبلغ ثمنها 200 الف جنيه، بينما يبلغ ثمن كراسى مرضى الغسيل الكلوى 42 الف جنيه، أما جهاز لامينار فلو فهو بيوفر بيئة معقمة تمامالتحضير محاليل وعلاجات للأطفال المبتسرين وعمل المزارع البكتيرية للددم والبول ويبلغ ثمنه 87000 جنيه.

