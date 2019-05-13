إبراهيم الهدهد: النظافة الشخصية في الإسلام "عبادة" (فيديو)
الإثنين 13/مايو/2019 - 09:18 م
كساب أحمد
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قال الدكتور إبراهيم الهدهد، المستشار العلمي للمنظمة العالمية لخريجي الأزهر الشريف، إن النظافة الشخصية في الإسلام عبادة، بدليل عدم صحة الصلاة وهي الركن الأعظم في الإسلام، دون الوضوء أو رفع الجنابة.
وتابع "الهدهد"، خلال حواره مع فضائية "اكسترا نيوز"، مساء الإثنين، أن الإسلام يطالب ويأمر بالنظافة في الظاهر والباطن، لافتًا إلى أن المسلم من مولده حتى مماته مطالب بالنظافة الشخصية، معقبًا:" بعد الموت لابد من غسل المسلم، حتى يلاقي ربه طاهرًا".
ولفت إلى أن النظافة مطالبة في الإسلام، ليس على المستوى الشخصي، ولكن على المستوى العام.
وتابع "الهدهد"، خلال حواره مع فضائية "اكسترا نيوز"، مساء الإثنين، أن الإسلام يطالب ويأمر بالنظافة في الظاهر والباطن، لافتًا إلى أن المسلم من مولده حتى مماته مطالب بالنظافة الشخصية، معقبًا:" بعد الموت لابد من غسل المسلم، حتى يلاقي ربه طاهرًا".
ولفت إلى أن النظافة مطالبة في الإسلام، ليس على المستوى الشخصي، ولكن على المستوى العام.
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