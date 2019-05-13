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ضبط كمية من اللحوم الغير صالحة للاستهلاك الآدمي لحملة لطب البيطري بالغردقة (صور)

الإثنين 13/مايو/2019 - 09:16 م
ضبط كمية من اللحوم الغير صالحة للاستهلاك الآدمي لحملة لطب البيطري بالغردقة (صور)
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محمد طه
 
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شنت مديرية الطب البيطري، برئاسة الدكتور فتحي سلمي، مدير عام الطب البيطري، اليوم الأثنين، حملة على محلات بيع اللحوم والجزارة بمدينة الغردقة، بالإشتراك مع مباحث التموين ومديرية التموين، بناء على توجيهات اللواء أحمد عبدالله، محافظ البحر الأحمر.

أسفرت الحملة عن ضبط 20 كيلو جرام لحوم مجمدة مستوردة معروضة على أنها لحوم بلدي ودون أختام، وضبط كمية 8 كيلوجرامات لحوم مفرومة غير معلومة المصدر وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، وكذلك 16 طبق بوزن 8 كيلوجرامات لحوم مجمدة غير معلومة المصدر وغير صالحة للاستهلاك الآدمي.

حرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.
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