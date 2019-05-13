تعرف على تفاصيل كوبري مزلقان المديرية ببني سويف

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صرح المستشار هاني عبد الجابر محافظ بني سويف ببعض تفاصيل ومستجدات مقترح مشروع إنشاء كوبري علوي للسيارات بمنطقة مزلقان ميدان الشهداء "ميدان المديرية سابقًا" لحل مشكلة التكدس المروري الشديد بالمنطقة، خاصة في أوقات الذروة وأثناء غلق مزلقان السكة الحديد، وما يترتب على ذلك من آثار سلبية عديدة منها زيادة الحوادث المرورية وتعطيل مصالح المواطنين وزيادة معدلات استهللاك الوقود.



وقال محافظ بني سويف أنه عقب توليه المسؤولية بفترة قصيرة اتخذ إجراءات وخطوات جادة لحل مشكلة التكدس المروري والزحام بالمنطقة، حيث كلف المكتب الفني بديوان عام المحافظة بالتواصل مع جامعة بني سويف وهيئة الطرق والكباري للتعاون في إعداد مقترح بالحل الفني المناسب للمشكلة، سواء تنفيذ كوبري أو نفق أو أي حل فني أخر، مشيرا إلى أنه في يوم 24 سبتمبر 2018 قام بمخاطبة رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري لتوجيه المختصين لدراسة الحلول الفنية الممكنة للمشكلة.



وتابع المحافظ تصريحاته بأن رئيس هيئة العامة الطرق والكباري أرسل خطابًا لعقد اجتماع مع كافة الجهات المعنية "الطرق والنقل والمرور والسكة الحديد والوحدة المحلية والري" لدراسة الحلول المناسبة لهذه المشكلة،والذي تم عقده بالفعل في 11212018 وذلك بديوان عام المحافظة بإشراف السكرتير العام وبحضور مدير إدارة الكباري بالهيئة العامة للطرق والكباري بوزارة النقل، وتم الاستقرار على الحل المناسب للمشكلة من خلال إنشاء كوبري علوي للسيارات، واستبعاد مقترحات فنية آخرى منها إنشاء نفق أو مد ونقل المحطة.



وفي خطوة تالية قام المكتب الفني بديوان عام المحافظة بتنفيذ الرفع المساحي المطلوب وتسليمه للهيئة العامة للطرق والكباري لإعداد الدراسة المطلوبة والتصور المبدئي الأمثل لمسار ومكان الكوبري"المنازل والمطالع"، تلاها خطاب من المحافظة بتاريخ 20 ديسمبر 2018 لرئيس الهيئة لإرسال الدراسة المطلوبة.



وأشار المحافظ إلى أنه قام بعرض المشروع على السيد وزير النقل المهندس كامل الوزير خلال زيارته الميدانية لمحطة السكة الحديد " في الرابع من أبريل الماضي"، وفي استجابة سريعة من جانب السيد وزير النقل، ورد خطاب من سيادته يفيد بتكليفه للجنة مشتركة من هيئتي السكة الحديد والطرق والكباري لدراسة إنشاء كوبري علوي على مزلقان ميدان المديرية.



وعلى اثره، قامت اللجنة المشتركة بمعاينة المنطقة على الطبيعة، وانتهت إلى أن كوبري السيارات المطلوب إنشاؤه، تبلغ تكلفته المبدئية 90 مليون جنيه بخلاف قيمة نقل المرافق ورفع المعاراضات، ويبلغ طول الكوبري 700 مترًا، حيث يبدأ من شارع أحمد عرابي عند الدوران أمام مديرية الكهرباء - أمام مسجد عمر بن عبد العزيز، موازيا لحديقة الشهداء ومارًا بجزء من الميدان ومنه إلى شارع محمد حميدة ثم المزلقان ثم ترعة الإبراهيمية وانتهاء بشارع بورسعيد.



وأضاف المحافظ أنه تم مخاطبة وزارة التخطيط والمتابعة "بناء على رأي اللجنة المشتركة " لتوفير الاعتماد المالي المطلوب،موضح به دراسة الجدوى الفنية والمالية للمشروع،وانه فور توافر الاعتماد ستقوم الهيئة العامة للطرق والكباري بعمل التصميمات الإنشائية وتنفيذ الكوبري المطلوب.

