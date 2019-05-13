ننشر تفاصيل احتفالية إعلام القليوبية بذكرى العاشر من رمضان
الإثنين 13/مايو/2019 - 09:11 م
محمد نبيل
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ينظم مركز النيل للإعلام والتعليم والتدريب بالقليوبية التابع للهيئة العامة للاستعلامات، مساء غدًا الثلاثاء، صالونه الثقافي العاشر لاحياء ذكرى انتصارات حرب العاشر من رمضان بمشاركة منظمات المجتمع المدنى والمحاربين القدماء واسر الشهداء والتنظيمات الشبابية والنسائية.
وقال رمضان عرفة مدير مركز النيل للإعلام، ان الصالون الثقافى يتحدث خلاله اللواء مجدى عبد الصبور من أبطال حرب اكتوبر وبعض من قدامى العسكريين عن ذكريات الحرب في هذا اليوم العظيم، ومناقشة مفتوحه عن أهمية سيناء ومكانتها الدينية والسياحية والاقتصادية، والدور الكبير الذي يقوم به رجال القوات المسلحة والشرطة في حمايتها والقضاء على الإرهاب داخل أراضيها، ومشروعات التنمية وآخرها افتتاح أنفاق الإسماعلية لتنفيذ خطة التنمية وتشغيل الشباب.
وقال رمضان عرفة مدير مركز النيل للإعلام، ان الصالون الثقافى يتحدث خلاله اللواء مجدى عبد الصبور من أبطال حرب اكتوبر وبعض من قدامى العسكريين عن ذكريات الحرب في هذا اليوم العظيم، ومناقشة مفتوحه عن أهمية سيناء ومكانتها الدينية والسياحية والاقتصادية، والدور الكبير الذي يقوم به رجال القوات المسلحة والشرطة في حمايتها والقضاء على الإرهاب داخل أراضيها، ومشروعات التنمية وآخرها افتتاح أنفاق الإسماعلية لتنفيذ خطة التنمية وتشغيل الشباب.
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