ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

ننشر تفاصيل احتفالية إعلام القليوبية بذكرى العاشر من رمضان

الإثنين 13/مايو/2019 - 09:11 م
ننشر تفاصيل احتفالية إعلام القليوبية بذكرى العاشر من رمضان
د.رمضان عرفة
Advertisements
طباعة
محمد نبيل
 
Advertisements
ينظم مركز النيل للإعلام والتعليم والتدريب بالقليوبية التابع للهيئة العامة للاستعلامات، مساء غدًا الثلاثاء، صالونه الثقافي العاشر لاحياء ذكرى انتصارات حرب العاشر من رمضان بمشاركة منظمات المجتمع المدنى  والمحاربين القدماء واسر الشهداء والتنظيمات الشبابية والنسائية.


وقال رمضان عرفة مدير مركز النيل للإعلام، ان الصالون الثقافى يتحدث خلاله اللواء مجدى عبد الصبور من أبطال حرب اكتوبر وبعض من قدامى العسكريين  عن ذكريات الحرب في هذا اليوم العظيم، ومناقشة مفتوحه عن أهمية سيناء ومكانتها الدينية والسياحية والاقتصادية، والدور الكبير الذي يقوم به رجال القوات المسلحة والشرطة في حمايتها والقضاء على الإرهاب داخل أراضيها، ومشروعات التنمية وآخرها افتتاح أنفاق الإسماعلية لتنفيذ خطة التنمية وتشغيل الشباب.

Advertisements
المزيد عن: مصر بنها اعلام اخبار
طباعة
موضوعات ذات صلة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري الإيطالي
انتر ميلان
0
x
21:00
0
كييفو فيرونا