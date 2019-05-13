الغموض يزداد حول موقف إيسكو

تزداد الشائعات حول رحيل إيسكو، صانع ألعاب ريال مدريد الإسباني عن الفريق الملكي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وبحسب ما نشرته صحيفة ليكيب الفرنسية، فإن مستقبل إيسكو قد يكون خارج ريال مدريد في الصيف المقبل لأنه لاعب مالاجا السابق لم يحسم قراره النهائي بخصوص مستقبله في سانتياجو برنابيو.

وأضافت الصحيفة أن زيدان يريد استمرار إيسكو مع ريال مدريد في الموسم المقبل لكن صاحب الرقم 22 حائر بين الرحيل والبقاء في مدريد.

ويخشى ايسكو من الاستمرار في ريال مدريد بالموسم المقبل على دكة الاحتياط دون المشاركة بصفة أساسية وتحديدا مع نية النادي الملكي ضم صفقات قوية مثل إيدين هازارد من تشيلسي وبول بوجبا من مانشستر يونايتد وساديو ماني من ليفربول ولوكا يوفيتش من اينتراخت فرانكفورت.