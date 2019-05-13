مفتي الجمهورية يحذر من إنهاك الميزانية في شراء الطعام خلال رمضان (فيديو)
الإثنين 13/مايو/2019 - 09:01 م
أمنية فوزي
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قال الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، إنه من غياب فقه الأولويات في رمضان إنهاك الميزانية في شراء ألوان من الطعام والشراب والحلويات، التي يمكن الاقتصاد فيها بسهولة.
وأوضح "علام"، خلال برنامجه "اللهم أعنا"، المذاع على راديو "9090" مساء اليوم الإثنين، أن الأولى بالنسبة لمتوسط الحال أن يوفر ماله لما هو أولى، وللأغنياء أن يتصدقوا به للفقراء لإدخال السرور إلى قلبهم.
وتابع: "نحن الآن نبني أمتنا المصرية من جديد كي تستعيد ريادتها ومكانتها في العالم كله، ويجب أن نكون على درجة من الوعي واليقظة على ما تمر به البلد من ظروف، أبناء مصر دائمًا من السابقين الأولين".
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