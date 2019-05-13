بعد عرض الحلقة الثامنة.. "الواد سيد الشحات" ترند عبر "تويتر"
الإثنين 13/مايو/2019 - 08:12 م
شيماء عطية
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لا يزال مسلسل "الواد سيد الشحات" يحقق نسب مشاهدات عالية، ويتصدر قائمة الأكثر تداولًا في موقع التغريدات "تويتر".
وبعد عرض الحلقة الثامنة من المسلسل، والتي شهدت ظهور كل من المطرب حميد الشاعري، والفنانة إيناس مكي، جاء هاشتاج المسلسل في المركز الخامس عشر ضمن أكثر الهاشتاجات تداولًا في الموقع.
"الواد سيد الشحات" تأليف مصطفى صقر، ومحمد عز وكريم يوسف، وإبراهيم خطاب، وإخراج أحمد الجندي، وبطولة كل من أحمد فهمي، وهنا الزاهد، ومحمد عبدالرحمن، ومحمد أسامة (أوس أوس).
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