بعد عرض الحلقة الثامنة.. "الواد سيد الشحات" ترند عبر "تويتر"



لا يزال مسلسل "الواد سيد الشحات" يحقق نسب مشاهدات عالية، ويتصدر قائمة الأكثر تداولًا في موقع التغريدات "تويتر".









وبعد عرض الحلقة الثامنة من المسلسل، والتي شهدت ظهور كل من المطرب حميد الشاعري، والفنانة إيناس مكي، جاء هاشتاج المسلسل في المركز الخامس عشر ضمن أكثر الهاشتاجات تداولًا في الموقع.



