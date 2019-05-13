اعرف اسباب النوبة القلبية عند الأطفال .. أبرزها "قلة للنوم والمفاجآت"

يتعرض الأطفال في عمر الـ 7 إلى 10 لنوبة قلبية خطيرة، قد تترك آثار مرضية مزمنو في قلب الأطفال إن لم تتسبب في الوفاة، بحسب أطباء برازيليين مختصين، وفيما سنقدم لكم أهم اسباب النوبة القلبية عند الأطفال:





ويوجد 9 اسباب للنوبة القلبية غير المتوقعة عند الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين السابعة والعاشرة وجاءت كما يلي:





1- الطقس البارد:

ولذلك فمن المهم جداً أن تكون ثياب الطفل مقاومة للبرودة في الشتاء بشكل خاص. "وفق سيدتي نت"





2- قلة للنوم:

وهذا يدق ناقوس الخطر حول الأهالي الذين يتركون أولادهم يسهرون حتى ساعة متأخرة من الليل، ومن ثم يستيقظون مبكراً؛ من أجل المدرسة أو اللعب.





3- لا تحاولوا تخويف أطفالكم عبر المفاجآت:

هناك أناس يمزحون مع الأطفال من حيث الاختباء خلف باب ومن ثم الصراخ في وجه طفل من أجل إخافته. وكذلك لا يمكن إيقاظ الطفل من النوم صباحاً عبر الصراخ والتخويف.





4- عشاء ثقيل:

من غير المنصوح به إعطاء كميات كبيرة من الطعام للطفل قبل النوم؛ لأن ذلك ربما يعرقل عملية التنفس، وبالتالي يتعب القلب.





5- تلوث البيئة:

أخطر مادة ملوثة للأطفال، بحسب رأي الأطباء، الدخان الناجم عن السيارات، أي احتراق البنزين والديزل.





6- العاطفة القوية:

هنا لابد من ذكر أن الأطفال مليئون بالعاطفة وليس صحياً أن يقعوا تحت تأثيرها بشكل قوي لا إيجاباً ولا سلباً، أي إن كانت العاطفة فرحاً كبيراً أو حزناً شديداً.





7- التمارين الرياضية الثقيلة:

إذا كان طفلك من محبي لعبة كرة القدم أو الرياضة بشكل عام فمن المفضل إجراء فحوصات دورية على القلب للتأكد من سلامته، فالتعب الشديد يمكن أن ينهك القلب.





8- معاناة الطفل من مرض الربو:

لذلك يجب أن يكون الدواء دائماً قريباً من المتناول؛ لتفادي تعقيدات نوبات الربو الحادة التي يمكن أن تؤدي إما لنوبات قلبية أو جلطات دماغية بسبب نقص الأوكسجين.





9- تعقيدات الإصابة بالإنفلونزا: