جماعة الحوثيي تعلن اختتام المرحلة الأولى من إعادة الانتشار

أعلنت جماعة أنصار الله "الحوثيين"، اليوم الاثنين، اختتام المرحلة الأولى من إعادة الانتشار والتموضع في موانئ الحديدة غرب اليمن.





ونقلت قناة "المسيرة" الناطقة باسم جماعة أنصار الله، عن نائب رئيس فريق التنسيق الأممي في الحديدة، يانز فرناندز، قوله: "لم نواجه أي صعوبات في التحقق والإشراف على إعادة الانتشار والتموضع في موانئ الحديدة".





من جانبه، قال رئيس فريق مراقبي الأمم المتحدة في ميناء الصليف، ساني أليسون، إن "عملية إعادة الانتشار تمت دون أي عراقيل والفريق الوطني (ممثلي صنعاء في لجنة الانتشار) قدم لنا كل التسهيلات".

إلى ذلك، أشاد رئيس فريق لجنة التنسيق الأممية، مايكل لوليسغارد، بفريق جماعة أنصار الله في اللجنة المشتركة لتسهيل مهام إكمال مرحلة إعادة الانتشار، حسب "المسيرة".





من جهته، ذكر عضو فريق "أنصار الله" في لجنة التنسيق المشتركة، العميد محمد القادري، أن "الأمم المتحدة ستطلب من الفريق الآخر (الفريق الحكومي) تنفيذ التزامات المرحلة الأولى من اتفاق السويد".





وبدأت جماعة "أنصار الله"، أمس الأول السبت، انتشاراً أحادي الجانب بإشراف من الأمم المتحدة في ثلاثة موانئ بمحافظة الحديدة هي الحديدة والصليف ورأس عيسى.