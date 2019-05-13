تعرف على أسباب النوبة القلبية
الإثنين 13/مايو/2019 - 07:50 م
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أسباب النوبة القلبية، تتعدد هل تعلم كيف تحدث النوبة القلبية؟ تحدث النوبة القلبية عندما يحدث انسداد في تدفق الدم الداعم للقلب، ويحدث عادةً من تراكم الدهون والكوليسترول ومواد أخرى، حيث يوجد الكثير من العوامل التي تزيد من احتمالية حدوثها.
وأهم أسباب الإصابة ما يلي:
- حدوث انسداد في أحد الشرايين التي تزود القلب بالدم وأحياناً في أكثر من شريان، مما يُسبب انقطاع الأكسجين عن القلب، ويحدث هذا نتيجة تضيق الشرايين.
- نسبة الكوليسترول الضار في الدم والذي يُسبب تضيق الشرايين وتصلبها وإصابة الشرايين بما يُعرف باسم "التصلب العصيدي".
- تشنج الشريان التاجي أو تعرضه للاختلاج، وهذا من الأسباب غير الشائعة.
- تناول الكوكائين أو الهيروين أوي أي نوع من المواد المخدرة.
- الإفراط في تناول التبغ بكافة أشكاله، والذي يُسبب تشنج الشرايين واختلاجها.
- وجود عامل وراثي جيني، حيث أن التاريخ العائلي الحافل بالإصابة بالنوبات القلبية يلعب دوراً مهماً في احتمالية الإصابة.
- الإصابة بالأمراض المزمنة مثل ارتفاع نسبة السكر في الدم وارتفاع ضغط الدم.
- ارتفاع نسبة الدهون الثلاثية في الدم.
- الكسل والخمول وقلة ممارسة التمارين الرياضية.
- كثرة القلق والتوتر والانفعالات النفسية والعصبية.
- نمط الغذاء السيء المليء بالطعام الدسم والدهون المشبعة.
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