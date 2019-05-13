حسام موافي: كل بلد لها بكتيريا يصاب بها الأجنبي تسبب انتفاخ البطن (فيديو)

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قال الدكتور حسام موافي، أستاذ الحالات الحرجة بقصر العيني، إن البعض عندما يقوم بالسفر إلى الخارج، يحدث له انتفاخ أو مشكلة في الهضم، وهذا يرجع إلى أن كل دولة يوجد بها بكتيريا، حتى إذا كانت دولة متقدمة جدًا ونظيفة جدًا.



وأضاف "موافي"، خلال تقديمه برنامج "ربي زدني علمًا"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الإثنين، أن العلاج من هذه البكتريا لا يأخذ وقتًا طويلًا، ويعالج تلقائيًا بمجرد مرور أربع خمس أيام.



ولفت إلى أن الإصابة بالانتفاخ فترة طويلة، يعني وجود حالة احتقان في الأوردة والأوعية الدموية المسؤولة عن امتصاص الغاز، وقد يكون نتيجة هبوط في الجهة اليمنى للقلب.

