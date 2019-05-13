ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

5 جنيهات ارتفاع في أسعار الذهب المحلي خلال تعاملات اليوم الإثنين 13/5/2019

الإثنين 13/مايو/2019 - 08:02 م
5 جنيهات ارتفاع في أسعار الذهب المحلي خلال تعاملات اليوم الإثنين 13/5/2019
سعر الذهب المحلي
Advertisements
طباعة
الفجر الاقتصادي
 
Advertisements
ارتفعت أسعار الذهب المحلي خلال تعاملات اليوم الإثنين، بنحو 5 جنيهات ليسجل الذهب عيار 18 سعر 526 جنيها، وعيار 21 نحو 614 جنيها.

وسجل الذهب عيار 24 سعر 702 جنيه ،وبلغ سعر الجنيه الذهب 4.913 جنيه.
Advertisements
المزيد عن: سعر جرام الذهب فى مصر سعر الذهب فى مصر الدهب فى مصر اسعار الذهب فى والصاغة اسعار الذهب فى مصر اسعار الذهب بمحلات الذهب اسعار الذهب اليوم فى مصر اسعار الذهب اليوم
طباعة
موضوعات ذات صلة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري الإيطالي
انتر ميلان
-
x
21:00
-
كييفو فيرونا