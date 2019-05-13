5 جنيهات ارتفاع في أسعار الذهب المحلي خلال تعاملات اليوم الإثنين 13/5/2019
الإثنين 13/مايو/2019 - 08:02 م
الفجر الاقتصادي
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ارتفعت أسعار الذهب المحلي خلال تعاملات اليوم الإثنين، بنحو 5 جنيهات ليسجل الذهب عيار 18 سعر 526 جنيها، وعيار 21 نحو 614 جنيها.
وسجل الذهب عيار 24 سعر 702 جنيه ،وبلغ سعر الجنيه الذهب 4.913 جنيه.
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