الجامعة التونسية توضّح عقوبات الكاف ضد النادي الصفاقسي

نشرت الجامعة التونسية لكرة القدم اليوم الإثنين 13 ماي 2019 بلاغا، وضحت أن خلاله في ما يخص بعض النقاط المتعلقة بعقوبات لاعبي و مسؤولي النادي الرياضي الصفاقسي، إثر مباراة نهضة بركان المغربي التي أثارت عديد التساؤلات.





وأكدت الجامعة أن العقوبات تشمل فقط مسابقات الأندية المنظمة من قبل الإتحاد الإفريقي لكرة القدم، وهو ما يعني أن اللاعبين المعاقبين يمكنهم المشاركة في كان مصر 2019، كما أن مقابلة مؤجلة التنفيذ تعني أن يسعف كل لاعب أو مسؤول بمقابلة، في صورة خلو سجله التأديبي طيلة 12 شهرا من عقوبات مماثلة.





ويجدر التذكير، بأنه بعد جلسة الإستماع التي إلتأمت صباح أمس الأحد 12 ماي 2019، بمقر الإتحاد الافريقي بالقاهرة، و بعد تقديم رئيس الجامعة التونسية لكرة القدم لدفوعاته أمام لجنة التأديب صلب الإتحاد الإفريقي، من خلال عرض مدعم بالصور و الوثائق تعلقت كلها بأحداث مباراة إياب نصف نهائي كأس الإتحاد الإفريقي بين نهضة بركان و النادي الرياضي الصفاقسي ، قررت لجنة تأديب الإتحاد الإفريقي ما يلي :





- 4 مقابلات من بينها واحدة مؤجلة التنفيذ ضمن مسابقات الكاف بالنسبة إلى 3 لاعبين من النادي الرياضي الصفاقسي وهم وسيم هنيد و حسام دقدوق و أيمن الحرزي.