مسلسلات رمضان 2019.. مواعيد عرض "ابن أصول" على dmc

تعرض قناة dmc مسلسل "ابن أصول" للفنان حمادة هلال، يوميًا خلال شهر رمضان في تمام الساعة الثامنة مساءً، على أن يُعاد في تمام الساعة الثانية ظهرًا.





يجسد حمادة هلال خلال مسلسل "ابن أصول" شخصية شاب يوجد بداخله العديد من المتناقضات؛ يفعل الخير لأقصى درجة وفي نفس الوقت شيطان من الشياطين، ابن بلد منتمي لأصل أبيه الشعبي لكنه في نفس الوقت من أبناء الطبقة الراقية التي عاش فيها بسبب والدته الأرستقراطية التي يتعلّق بها بشدة ويغار عليها، إلى أن يُصاب بهلاوس ويظن أن بعض الأشخاص يحاولون قتله، ويسعى لإقناع عائلته بما يعتقد، إلا أنه يكتشف المتورط الحقيقي في ذلك، وإذا بالأحداث تنقلب رأسا على عقب.





المسلسل من تأليف أحمد محمود أبو زيد وإخراج محمد بكير. من بطولة حمادة هلال، سوزان نجم الدين، أيتن عامر، محمد نجاتي.



