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طارق لطفي يطلق مبادرة لدعم مستشفى أبو الريش

الإثنين 13/مايو/2019 - 08:01 م
طارق لطفي يطلق مبادرة لدعم مستشفى أبو الريش
طارق لطفي
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الفجر الفني
 
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أطلق الفنان طارق لطفي، مبادرة تبرع لصالح مستشفى أبو الريش للأطفال؛ وذلك لأنها تقدم خدماتها بالمجان للمواطنين.


وفي سياق منفصل أشاد طارق لطفي، بعدد من الأعمال الرمضانية، منها مسلسل "ولد الغلابة"، "زي الشمس" و"لآخر نفس". 


وأضاف في مداخلة تليفونية مع الإعلامى الدكتور عمرو الليثي، ببرنامجه "رمضان الخير" على راديو نجوم fm، أن أحسن ممثل أحمد السقا، ومحمد ممدوح أدائه قوي، وأحسن ممثلة دينا الشربيني.

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