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الهلال يكشف موقفه من رحيل إدواردو

الإثنين 13/مايو/2019 - 07:59 م
الهلال يكشف موقفه من رحيل إدواردو
كارلوس ادواردو
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حسن شحاتة
 
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أكدت العديد من التقارير الصحفية اليوم، على اقتراب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال من رفض العرض المغري المقدم من جانب العين الإماراتي، بشأن التعاقد مع النجم البرازيلي كارلوس إدواردو.

وتقدم العين بعرض مغري لنادي الهلال وصل إلى ثلاثة ملايين يورو، وهي القيمة المادية المتبقية في عقد اللاعب، وذلك من أجل تدعيم صفوفه في الموسم القادم بإدواردو.

ويسعى الهلال لتفادي ثورة الغضب الجماهيري في حالة رحيل اللاعب عن صفوف الفريق، حيث يعد اللاعب أحد أبرز اللاعبين في صفوف الفريق رغم تراجع مستواه في الموسم الحالي.

وساهم النجم البرازيلي في 12 هدفًا خلال الموسم الحالي ببطولة الدوري السعودي للمحترفين خلال 25 مباراة.

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