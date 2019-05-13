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"علقة موت" لـ"مسن" على أيدي 5 شباب بمصر الجديدة

الإثنين 13/مايو/2019 - 07:45 م
علقة موت لـمسن على أيدي 5 شباب بمصر الجديدة
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سليم الهواري
 
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تعدى 5 شباب، بالضرب على مسن وأصابوه، بعد تعديه على والد أحدهم في غيابهم بمنطقة مصر الجديدة، وتحرر محضر بالواقعة، وتم إخطار اللواء محمد منصور مدير أمن القاهرة.

وتعود الواقعة عندما تلقي قسم شرطة مصر الجديدة، بلاغا يفيد بقيام 5 شباب بالتعدي بالضرب على أحدهم والشروع في قتله، أثناء وجود الأخير في أحد المقاهي، حيث قاموا بالتهجم عليه وضربه والتعدي عليه لفظا.

وبالانتقال والفحص تبين قيام 5 شباب بينهم شقيقان بالتعدي بالضرب المبرح على شاب بسبب تعديه على والد أحدهم، وتهديده له وتم ضبطهم، وجار التحقيق معهم فيما ورد.

 وتحرر المحضر الالزم بالواقعة واخطرت النيابة العامة للتحقيق.
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