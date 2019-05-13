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تعرف على تشكيل الجهاز الفني للبلاستيك في الموسم المقبل

الإثنين 13/مايو/2019 - 08:00 م
تعرف على تشكيل الجهاز الفني للبلاستيك في الموسم المقبل
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رأفت أمين
 
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استقر مجلس إدارة نادى البلاستيك برئاسة حاتم عودة رئيس النادي على تجديد الثقة في الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بدوري القسم الثالث.



ويضم الجهاز كلاً من تامر عبد الخالق مدير فني ومحمد أبو العز مدرب عام.



وأحمد البدري مدرب ، على شمس مدرب أحمال، ومحمد فوزي مدرب حراس مرمى، عبد المنعم حسن مدير إدارى، وائل عبد الجواد إداري.



وكان فريق البلاستيك احتل المركز الخامس الموسم الماضي بالقسم الثالث بمجموعة القاهرة.


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