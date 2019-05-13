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الجيش السوري يتصدى لهجوم عنيف شنه مسلحو "النصرة" شمال حماة

الإثنين 13/مايو/2019 - 07:50 م
الجيش السوري يتصدى لهجوم عنيف شنه مسلحو النصرة شمال حماة
الجيش السوري
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وكالات
 
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شنت التنظيمات الإرهابية المسلحة مساء اليوم هجوما عنيفا على محور (الحماميات- تل الملح) شمال مدينة محردة بريف حماة الشمالي الغربي، فيما لا زالت الاشتباكات مستمرة حتى لحظة إعداد هذا التقرير.

وكانت المجموعات الإرهابية المسلحة، انطلاقا من مواقعها في بلدات كفرزيتا والأربعين والزكاة، هاجمت مساء اليوم نقاطا عسكرية في الحماميات وتل الملح، مؤكدا قيام مضادات الدروع بتدمير عدة آليات للمسلحين المهاجمين بينها دبابات وعربات دفع مزودة برشاش.

وتصدت الوحدات البرية في الجيش يتزامن مع قيام الطيران الحربي بتنفيذ سلسلة من الغارات الجوية على مقار المسلحين وتحصيناتهم وخطوط إمدادهم في كل من اللطامنة وكفرزيتا والأربعين وحصرايا.
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