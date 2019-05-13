بعد تتويج مانشستر سيتي باللقب.. 20 رقما مميزا في البريمرليج هذا الموسم

توج فريق مانشستر سيتي بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2018/2019، وذلك عقب فوزه على فريق برايتون بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدف وحيد في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات الجولة الثامنة والثلاثين من البريميرليج.





وأنهى مانشستر سيتي الموسم الحالي في صدارة الترتيب برصيد 98 نقطة، وبفارق نقطة واحدة عن فريق ليفربول صاحب المركز الثاني.





ويرصد لكم "الفجر الرياضي " أبرز 15 رقم في الدوري الإنجليزي الممتاز لهذا الموسم.





1- ‏مانشستر سيتي هو أول فريق يحتفظ بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز، منذ أن فعلها مانشستر يونايتد في 3 مواسم من 2006/07 إلى 2008/09.





2- ترينت ألكسندر أرنولد مدافع فريق ليفربول هو أول مدافع في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز يصنع 12 هدف في موسم واحد.





3- كريستيان إريكسن لاعب توتنهام سجل أهداف من ركلات حرة مباشرة (7)، وأهداف من خارج منطقة الجزاء (22) أكثر من أي لاعب آخر في البريميرليج منذ 2013/14.





4- ‏آخر ثلاث أندية تصدرت الدوري الممتاز في يوم عيد الميلاد ولم تحقق اللقب :-

- ليفربول 2008/09.

- ليفربول 2013/14.

- ليفربول 2018/19.





5- آرسنال حافظ على نظافة شباكه مرة واحدة فقط خارج ملعبه في الدوري هذا الموسم، وهذا أسوأ أرقامه منذ 1967/68 (مرة واحدة أيضاً).





6- ناثانيل منديز لاينغ مهاجم كارديف سيتي هو ثاني لاعب من فريق حديث الصعود يسجل ثنائية في أولد ترافورد في الدوري الممتاز، بعد لويس ساها مع فولهام في أغسطس عام 2001.





7- ‏واتفورد تلقى 16 بطاقة حمراء في الدوري الممتاز منذ 2015/16، زأكثر من أي فريق آخر.





8- هدف جيرارد ديلوفيو ضد ويست هام بعد 11 ثانية هو الأسرع في بداية الشوط الثاني، من مباراة في الدوري الممتاز منذ يناير 2018 (ماركو أرناوتوفيتش ضد هدرسفيلد في الثانية 11 أيضاً).





9- آرسنال أجرى 28 تبديل في الشوط الأول من مباريات البريمرليج 2018/19، وهذا رقم قياسي في تاريخ البطولة (محطماً رقم واتفورد 27 في 2006/07).





10- ‏سيرجيو أجويرو مهاجم مانشستر سيتي أصبح سادس أفضل هداف في تاريخ الدوري الممتاز:

- ألان شيرر 260.

- وين روني 208.

- آندي كول 187.

- فرانك لامبارد 177.

- تيري هنري 175.

- سيرجيو أجويرو 164.





10- ليفربول هو أول فريق في تاريخ الدرجة الإنجليزية الممتازة يخسر مباراة واحدة فقط في الموسم ولا يحقق اللقب.





11- مانشستر يونايتد هو الفريق الوحيد الذي تعادل ضد فريق هابط (هدرسفيلد)، وهو الفريق الوحيد الذي خسر من فريق هابط (كارديف) في الدوري الممتاز 2018/19.





12- تم تسجيل 1072 هدف في الدوري الإنجليزي في 2018/19، وهذا رقم قياسي في موسم من 38 جولة.





13- ‏مانشستر سيتي وليفربول حصدا 195 نقطة في الدوري الممتاز 2018/19، وهو أعلى مجموع نقاط للأول والثاني في موسم واحد من الدرجة الإنجليزية الممتازة.





14- ‏أليسون هو أول حارس من ليفربول يتوج بجائزة القفاز الذهبي في الدوري منذ 2007/08، عندما حققها بيبي رينا في 3 سنوات متتالية.





15- هذا ثامن موسم من البريميرليج يحسم فيه اللقب في الجولة الأخيرة، وحقق مانشستر سيتي البطولة في 3 مناسبات منها (2011/12، 2013/14، 2018/19).





16- ‏فقط بيتر تشيك (24 كلين في 2004/05) حافظ على نظافة شباكه في موسم من الدوري الممتاز، وهذا أكثر من أليسون في 2018/19 (21 سوية مع إدفين فان در سار في 2008/09).





17- ‏رياض محرز هو ثاني لاعب أفريقي يحقق لقب الدوري الممتاز مع فريقين مختلفين، بعد كولو توريه (مع آرسنال ومانشستر سيتي).





18- ‏مانشستر يونايتد أنهى موسم الدوري الممتاز بفارق 32 نقطة عن البطل هذا الموسم، وأكبر من فارق النقاط بينه وبين البطل عندما هبط في موسم 1973/74 (30 نقطة).





19- ‏ثلاث لاعبين توجوا هدافين للدوري الإنجليزي الممتاز في نفس الموسم للمرة الثالثة، بعد 1997/98 و1998/99.





20- ‏جيمس ماديسون هو اللاعب الوحيد الذي صنع 100 فرصة لتسجيل الأهداف في الدوري الممتاز 2018/19، وهو أول لاعب إنجليزي يصنع 100+ في موسم واحد في البطولة منذ لايتون بينز في 2012/13 (116).



