أيمن حفني مرفوض في الزمالك

رفض كريستيان جروس المدير الفني للفريق الأول في الزمالك استمرار أيمن حفني مع الفريق في الموسم المقبل مشيراً إلى أنه لا يمانع في رحيل اللاعب بالصيف المقبل.









استمرار جروس مع الزمالك في الموسم المقبل يعني اقتراب رحيل أيمن حفني عن الفريق خاصة وأن المدرب لا يرغب في تواجد اللاعب.









وانتقد جروس لاعب الوسط أيمن حفني بسبب عدم تنفيذ التعليمات في الفترة الماضية ليضع اللاعب على حافة الرحيل بالميركاتو الصيفي القادم.









ويستعد الزمالك، لمواجهة نهضة بركان المغربي، فى ذهاب المباراة النهائية لبطولة الكونفدرالية الإفريقية، 19 من مايو الحالى، بالمغرب.



