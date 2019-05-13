شاهد.. كيف سخر أحمد فهمي من حميد الشاعري في "الواد سيد الشحات" (فيديو)
الإثنين 13/مايو/2019 - 07:56 م
شيماء عطية
Advertisements
Advertisements
سخر الفنان أحمد فهمي والفنان محمد عبدالرحمن ضمن أحداث الحلقة الثامنة من مسلسل "الواد سيد الشحات" من المطرب حميد الشاعري، مؤكدين أنه ٨ أشخاص أخوات يغنون، ولكن المشهور والمتصدر فيهم هو عبدالحميد الشاعري، وشقيقه الأصغر عبدالشكور الشاعري هو من أكد ذلك لفخر.
وتدور أحداث المسلسل حول سيد الشحات وهو شاب محدود الذكاء متزوج من فتاة غنية ويعيش عالة على أهلها، ويحاول كسب قوت يومه عبر بيع مكنسات كهربائية إلى جانب العمل سائق تاكسي، ويتورط مع مجرم سابق يٌدعى "السحاوي" يطالبه بإعادة ٦ مليون دولار، فيبدأ في رحلة استعادة الأموال مع زوجته وشقيقه فخرالعرب.
"الواد سيد الشحات" تأليف مصطفى صقر، ومحمد عز وكريم يوسف، وإبراهيم خطاب، وإخراج أحمد الجندي، وبطولة كل من أحمد فهمي، وهنا الزاهد، ومحمد عبدالرحمن، ومحمد أسامة (أوس أوس).
Advertisements
المزيد عن: نجوم الفن مشاهير مسلسلات مزيكا فن سينما دراما بث مباشر بأخبار الفن الواد سيد الشغال الفجر الفني البث المباشر للمسلسلات أخبار الفنانين أخبار الفن اليوم live stream HD drama 2018
- محمد عبدالرحمن يسخر من هاني البحيري ورامز جلال في "الواد سيد الشحات"
- بعد "سمير وشهير وبهير"..أحمد فهمي يعود بالزمن للعصر الفرعوني
- محمد ثروت يجسد شخصية "الملك خوفو" في "الواد سيد الشحات"
- محمد عبد الرحمن يسرق فكرة إنشاء الهرم في "الواد سيد الشحات"
- زفاف فرعوني وأغنية لمحمود الليثي في الحلقة السادسة من "الواد سيد الشحات"
- أحمد فهمي يداعب الهضبة عمرو دياب في "الواد سيد الشحات"
- شاهد.. ما الذي سرقه أحمد فهمي من الفراعنة قبل عودته للعصر الحالي في "الواد سيد الشحات" (فيديو)
- عودة أحمد فهمي وهنا الزاهد من العصر الفرعوني في سابع حلقات "الواد سيد الشحات"
- أحمد فهمي يسخر من يوسف منصور في "الواد سيد الشحات"
- حميد الشاعري ضيف الحلقة الثامنة من "الواد سيد الشحات"