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شاهد.. كيف سخر أحمد فهمي من حميد الشاعري في "الواد سيد الشحات" (فيديو)

الإثنين 13/مايو/2019 - 07:56 م
شاهد.. كيف سخر أحمد فهمي من حميد الشاعري في الواد سيد الشحات (فيديو)
أحمد فهمي
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شيماء عطية
 
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سخر الفنان أحمد فهمي والفنان محمد عبدالرحمن ضمن أحداث الحلقة الثامنة من مسلسل "الواد سيد الشحات" من المطرب حميد الشاعري، مؤكدين أنه ٨ أشخاص أخوات يغنون، ولكن المشهور والمتصدر فيهم هو عبدالحميد الشاعري، وشقيقه الأصغر عبدالشكور الشاعري هو من أكد ذلك لفخر.

وتدور أحداث المسلسل حول سيد الشحات وهو شاب محدود الذكاء متزوج من فتاة غنية ويعيش عالة على أهلها، ويحاول كسب قوت يومه عبر بيع مكنسات كهربائية إلى جانب العمل سائق تاكسي، ويتورط مع مجرم سابق يٌدعى "السحاوي" يطالبه بإعادة ٦ مليون دولار، فيبدأ في رحلة استعادة الأموال مع زوجته وشقيقه فخرالعرب.

"الواد سيد الشحات" تأليف مصطفى صقر، ومحمد عز وكريم يوسف، وإبراهيم خطاب، وإخراج أحمد الجندي، وبطولة كل من أحمد فهمي، وهنا الزاهد، ومحمد عبدالرحمن، ومحمد أسامة (أوس أوس).

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