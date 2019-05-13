حميد الشاعري ضيف الحلقة الثامنة من "الواد سيد الشحات"

حل المطرب الليبي حميد الشاعري ضيف شرف الحلقة الثامنة من مسلسل "الواد سيد الشحات"، كما ظهرت الفنانة إيناس مكي للحلقة الثانية على التوالي في العمل، حيث تجسد شخصية ميمي التي نصبت على رزق الشحات.









وتدور أحداث المسلسل حول سيد الشحات وهو شاب محدود الذكاء متزوج من فتاة غنية ويعيش عالة على أهلها، ويحاول كسب قوت يومه عبر بيع مكنسات كهربائية إلى جانب العمل سائق تاكسي، ويتورط مع مجرم سابق يٌدعى "السحاوي" يطالبه بإعادة ٦ مليون دولار، فيبدأ في رحلة استعادة الأموال مع زوجته وشقيقه فخرالعرب.









"الواد سيد الشحات" تأليف مصطفى صقر، ومحمد عز وكريم يوسف، وإبراهيم خطاب، وإخراج أحمد الجندي، وبطولة كل من أحمد فهمي، وهنا الزاهد، ومحمد عبدالرحمن، ومحمد أسامة (أوس أوس).