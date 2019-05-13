مانشستر سيتي يهدد ريال مدريد في صفقة نيمار

يرغب نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، في التعاقد مع البرازيلي نيمار دا سيلفا، لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.





وقال موقع لو10 سبورت الفرنسي، إن الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي، يريد نيمار دا سيلفا ضمن صفوفه في الموسم المقبل.





وتابع الموقع أن مانشستر سيتي يجهز عرضا بقيمة 140 مليون يورو بالإضافة إلى سيرجيو اجويرو من أجل إقناع باريس سان جيرمان بترك نيمار دا سيلفا لبطل الدوري الإنجليزي في الصيف المقبل.





ويواجه مانشستر سيتي منافسة قوية من ريال مدريد الذي يريد نيمار منذ فترة طويلة بناء على رغبة فلورنتينو بيريز، رئيس النادي الملكي الذي رصد 250 مليون يورو لحسم صفقة البرازيلي من باريس سان جيرمان لكن حال طلب البرازيلي من إدارة بطل الدوري الفرنسي الرحيل في الصيف المقبل.





وانضم نيمار لصفوف باريس سان جيرمان من برشلونة في صيف 2017 مقابل 222 مليون يورو ويحصل سنويا على 38 مليون يورو من بطل الدوري الفرنسي.