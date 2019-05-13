الاتحاد الأوروبي: الولايات المتحدة لن تفرض رسوماً على صادراتنا خلال الأسبوع الجاري
الإثنين 13/مايو/2019 - 07:44 م
وكالات
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قالت سيسيليا مالمستروم مفوضة التجارة بالاتحاد الأوروبي، بأن الولايات المتحدة لن تفرض رسوم واردات سيارات على الاتحاد الأوروبي في الأسبوع الجاري في ظل استمرار المفاوضات على النزاع التجاري عبر جانبي المحيط الأطلسي، وجاء ذلك خلال مقابلة لها مع صحيفة زود دويتشه تسايتونغ الألمانية.
وأضافت أن الموعد النهائي لصدور قرار من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بهذا الشأن هو السبت المقبل.
واشارت إلى أن المفوضية الأوروبية أعدت بالفعل قائمةً طويلةً بالسلع الأمريكية التي ربما تُفرض رسوم عليها ردًا على أي رسوم تفرضها الولايات المتحدة، وتشمل السيارات الكهربائية والكاتشب وحقائب السفر، وذكرت أن القائمة تضم سلعًا يصل إجمالي قيمتها إلى 20 مليار يورو (22.5 مليار دولار).
يذكر أن ترامب يرى أن الفائض التجاري بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي غيرمتوازن، ويحذر الاتحاد الأوروبي بفرض رسوم على صادراته من السيارات للضغط على التكتل لإتاحة وصول أفضل للمنتجات الأمريكية، وتعزيز وضعه داخليًا.
وأضافت أن الموعد النهائي لصدور قرار من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بهذا الشأن هو السبت المقبل.
واشارت إلى أن المفوضية الأوروبية أعدت بالفعل قائمةً طويلةً بالسلع الأمريكية التي ربما تُفرض رسوم عليها ردًا على أي رسوم تفرضها الولايات المتحدة، وتشمل السيارات الكهربائية والكاتشب وحقائب السفر، وذكرت أن القائمة تضم سلعًا يصل إجمالي قيمتها إلى 20 مليار يورو (22.5 مليار دولار).
يذكر أن ترامب يرى أن الفائض التجاري بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي غيرمتوازن، ويحذر الاتحاد الأوروبي بفرض رسوم على صادراته من السيارات للضغط على التكتل لإتاحة وصول أفضل للمنتجات الأمريكية، وتعزيز وضعه داخليًا.
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