مبيعات السيارات في الهند تتراجع بأكبر وتيرة منذ 2011
الإثنين 13/مايو/2019 - 07:40 م
وكالات
Advertisements
Advertisements
تراجعت مبيعات سيارات الركاب الهندية بأكبر وتيرة في 8 سنوات خلال أبريل الماضي للتهاوي بنحو 17.1% خلال الشهر الماضي، مقارنة مع نفس الفترة من العام السابق له، وهو أكبر انخفاض منذ عام 2011.
وأضافت البيانات إجمالي إنتاج المركبات بالهند بما في ذلك الشاحنات التجارية والمركبات الأخرى تراجع بنسبة 10.7 بالمئة خلال الشهر الماضي ليصل إلى 2.363 مليون مركبة، مقارنة مع 2.646 مليون وحدة خلال نفس الفترة من عام 2018.
كما تراجع إجمالي صادرات السيارات الهندية بنحو 0.05 بالمئة خلال أبريل الماضي.
وتأتي هذه البيانات مع الانتخابات العامة في الهند، والتي تجري على مراحل في الفترة من 11 أبريل الماضي حتى 19 مايو الجاري.
وكانت بيانات رسمية أظهرت تباطؤ نمو اقتصاد الهند إلى 6.6 بالمئة خلال الربع الأخير من العام الماضي، مقارنة مع نمو بلغ 7.2 بالمئة خلال نفس الفترة من العام السابق له.
Advertisements
المزيد عن: مبيعات السيارات جمارك السيارات السيارات الهندية التباطؤ الاقتصادي الاقتصاد الهندى اسعار السيارات
- تراجع مبيعات "السيارات الأوروبية"لأدنى وتيرة منذ 4 سنوات
- سوق السيارات الأوروبى يشهد أكبر معاناة فى 4 سنوات
- مبيعات السيارات العالمية مرشحة لتسجيل أبطأ نمو منذ 2009
- البورصات الأوروبية تتراجع بالختام مع خسائر الأسواق العالمية
- 4.8 % ارتفاع فى مبيعات السيارات في الصين على أساس سنوي
- تراجع مبيعات السيارات في الصين بأكبر وتيرة منذ 2011
- تراجع ناتج الصناعات التحويلية في الصين إلى أدنى مستوى في 17 عاما
- تراجع مبيعات السيارات في الصين بنسبة 14.6% في أبريل