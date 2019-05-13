ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

مبيعات السيارات في الهند تتراجع بأكبر وتيرة منذ 2011

الإثنين 13/مايو/2019 - 07:40 م
مبيعات السيارات في الهند تتراجع بأكبر وتيرة منذ 2011
جمارك السيارات
Advertisements
طباعة
وكالات
 
Advertisements
تراجعت مبيعات سيارات الركاب الهندية بأكبر وتيرة في 8 سنوات خلال أبريل الماضي للتهاوي بنحو 17.1% خلال الشهر الماضي، مقارنة مع نفس الفترة من العام السابق له، وهو أكبر انخفاض منذ عام 2011.

وأضافت البيانات إجمالي إنتاج المركبات بالهند بما في ذلك الشاحنات التجارية والمركبات الأخرى تراجع بنسبة 10.7 بالمئة خلال الشهر الماضي ليصل إلى 2.363 مليون مركبة، مقارنة مع 2.646 مليون وحدة خلال نفس الفترة من عام 2018.

كما تراجع إجمالي صادرات السيارات الهندية بنحو 0.05 بالمئة خلال أبريل الماضي.

وتأتي هذه البيانات مع الانتخابات العامة في الهند، والتي تجري على مراحل في الفترة من 11 أبريل الماضي حتى 19 مايو الجاري.

وكانت بيانات رسمية أظهرت تباطؤ نمو اقتصاد الهند إلى 6.6 بالمئة خلال الربع الأخير من العام الماضي، مقارنة مع نمو بلغ 7.2 بالمئة خلال نفس الفترة من العام السابق له.
Advertisements
المزيد عن: مبيعات السيارات جمارك السيارات السيارات الهندية التباطؤ الاقتصادي الاقتصاد الهندى اسعار السيارات
طباعة
موضوعات ذات صلة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري الإيطالي
انتر ميلان
-
x
21:00
-
كييفو فيرونا