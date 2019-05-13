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محافظ الدقهلية يأمر بإيقاف تشغيل التوكتوك نهائيا بالمدن ومصادرته فورا

الإثنين 13/مايو/2019 - 06:38 م
محافظ الدقهلية يأمر بإيقاف تشغيل التوكتوك نهائيا بالمدن ومصادرته فورا
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محمد كشك
 
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شدد الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية على رؤساء المراكز والمدن والأحياء خلال اجتماع المجلس التنفيذي الذي عقده اليوم على مصادرة أي توكتوك داخل شوارع المدن نهائيا ومصادرته على الفور، وأشار إلى استمرار عمل التوكتوك بالقرى والعزب لتسهيل الانتقال للمواطنين هناك.

كما طالب شاروبيم رؤساء المراكز والمدن بمراجعة قرارات الازالة والعمل على تنفيذها من المهد دون انتظار، كما قرر البدء فورا في انهاء عقود المنشآت المملوكة للحكومة والتي انتهت مدة ايجارها واتخاذ الإجراءات القانونية لرفع قيمتها للحفاظ على أموال الدولة.

وشدد محافظ الدقهلية على ضرورة متابعة الخطة الاستثمارية وسرعة انهاء إجراءات صرف المستخلصات لجميع المقولين قبل بداية السنة المالية الجديدة، كذلك طلب شاروبيم من أعضاء الجهاز التنفيذي كل فيما يخصه بالمرور على صوامع تخزين الغلال والأسواق،والتأكد من حالة إنارة الأعمدة.

حضر الاجتماع المهندس مختار الخولي السكرتير العام للمحافظة واللواء أحمد رأفت السكرتير العام المساعد وأعضاء الجهاز التنفيذي بالمحافظة.
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