بمشاركة أكثر من 100 لاعب ولاعبة.. مصر تستضيف أكبر معسكر للاسكواش في العالم

تستضيف مصر أكبر معسكر في العالم لإعداد أبطال الاسكواش خلال الصيف المقبل، بمشاركة أكثر من 100 لاعب ولاعبة من مختلف جنسيات العالم.





وقال أمير وجيه المدرب العالمي وأسطورة الاسكواش ومنظم المعسكر، إن مصر تستضيف معسكرا تاريخيا بمعنى الكلمة في ظل مشاركة عدد ضخم من أبطال العالم وجميع الأعمار، حيث تتصدر السعودية الحضور بوجود 14 لاعبا، بجانب لاعبين من مصر وكوريا الجنوبية وهونج كونج وأمريكا والأردن والكويت، وغيرها من الدول.





أشار وجيه إلى أن المعسكر يشارك فيه كذلك الثنائي نور الشربيني وعلي فرج أبطال العالم في الاسكواش ٢٠١٩، موضحا أنه نظرا للعدد الضخم للمشاركين تقرر تقسيم المعسكر بين ناديي بالم هيلز والجزيرة من أجل استقبال هذا العدد الضخم والذي يعتبر الأكبر على الإطلاق.

ويشارك في المعسكر نخبة من أفضل أطباء العلاج الطبيعي والتغذية واللياقة البدنية والمدربين بتنظيم شركة وينرز المسئولة عن عملية التنظيم لتوفير أفضل رعاية لجميع الأبطال، إضافة إلى طبيب متخصص في الإعداد النفسي للاعبين لأول مرة في المعسكرات ومحاضرات يومية حول التغذية السليمة.

شدد وجيه على أن المعسكر لمدة شهر خلال الفترة من 15 يونيو وحتى 15 يوليو، حيث يستعد الأبطال من خلاله لبطولات العالم وخاصة بطولة العالم للناشئين والناشئات تحت 1٩سنة وبطولات آسيا وإفريقيا وغيرها من البطولات الكبرى.





أوضح أن الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة يقدم دعما هائلا للمعسكر ليظهر بالصورة اللائقة باسم مصر، وطلب توفير كل مطالب المنظمين، كما أن السعودي زياد التركي رئيس الاتحاد الدولي للمحترفين psa يقدم دعما هائلا للمعسكر هو الآخر وأشار بتوفير كل شيء من أجل أن يكون الأفضل على الإطلاق.